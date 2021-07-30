20 лет русский мужской теннис не знал ничего о медалях Олимпиады. Последнюю в руках нежно держал Евгений Кафельников – в финале русский перебил немца Томми Хааса, который особой угрозы на тот момент не представлял. Но Олимпиада для многих – турнир особенный: Даниил Медведев накануне почувствовал, что играет не только за себя. Так что сенсации в 2000-х ждать было откуда. Тем более золото тогда разыгрывали в пяти сетах, и мяч мог вильнуть в сторону и того, и другого. Итог – 7:(4), 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.

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Евгений Кафельников – 2000 год Фото: Imago

Токио-2020 Зверев выбил Джоковича и поспорит за золото с Хачановым 3 ЧАСА НАЗАД

Если Кафельников в нулевые божил (до золота Олимпиады в Сиднее он выиграл пять «ТБШ» в личке и паре), то герой 2021 года – сенсация. Карен Хачанов не брал титулы с 2018-го и приехал в Токио, как всем почему-то казалось, отбывать номер. Куда перспективнее смотрелись Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев, бравшие кубки. Медведев дошел до финала Australian Open, взял чашку в Марселе и впервые в карьере – на траве Мальорки. Рублев открыл сезон наград с ATP 500 в Роттердаме, стал финалистом первого в карьере «Мастерса» в Монте-Карло и травяного турнира в Галле, а Карацев победил в Дубае в категории ATP 500. Полсезона теннис тащили совсем другие люди, но в финале оказался Хачанов.

Четвертая ракетка России там очутился закономерно (двумя неделями ранее у него был четвертьфинал Уимблдона) и, самое главное, кстати – трехлетний голод до больших побед поможет ему переписать историю современного мужского тенниса. На бумаге это выглядит символично и потому, что Хачанов – первый русский в ATP за долгое время после Марата Сафина, кто задал тренд на большие титулы для России. Когда Медведев и Рублев только подползали к первой десятке, Карен уже уверенно расталкивал топов с парижским «Мастерсом» в руках, который он оттяпал у самого Джоковича. Тот «тысячник» до сих пор пока главная победа в карьере.

Карен Хачанов – победитель «Мастерса» в Париже Фото: Getty Images

Но уже 1 августа их может стать на одну больше. Карен Хачанов – первый финалист Олимпиады в Токио. Победа становится еще ощутимее, когда во втором полуфинале вылетел главный претендент на золото Новак Джокович. Грезивший о «Золотом шлеме» серб беспомощно отдал матч после взятого первого сета. Александр Зверев закамбэчил – 1:6, 6:3, 6:1. Не умаляя почти идеальной игры Зверева, скорее всего, Новак просто перегорел эмоционально: он играл и микст, и личку, мечтая, скорее всего, озолотиться вдвойне.

Возможно, в воскресенье немца с русскими корнями увидеть в финале будет намного опаснее – он не придавлен мыслями об историческом рекорде. Но вместе с тем это интереснее для болельщиков – в финале нет главных фаворитов, и игра должна получится обоюдно агрессивной и атакующей.

«Нам реально заполучить золото, у нас сильная команда, Карен в порядке. Эта четверка – Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев – наверное, самая сильная за все время. Поэтому ребята потихоньку переписывают историю, это приятно. Мы все рады, готовы на подвиги, будем стараться», – сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Согласиться с Шамилем Анвяровичем можно: Карен играет без мандража и от атаки, а если не ошибается, берет 9 из 10 мячей. В матче с Пабло Карреньо Бустой не подводили удары справа и слева, как вдоль линии, так и кроссом. По месту и мощно за 190 км/ч летела первая подача, а невынужденно ошибся он лишь 9 раз. Примерно такая же картинка после первого сета складывалась в матче Зверева и Джоковича. Оба парня на пике, а значит, классный финал обеспечен.

Токио-2020 Хачанов – в финале Олимпиады 5 ЧАСОВ НАЗАД