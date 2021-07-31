Испанский теннисист Пабло Каррено Буста стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. В утешительном финале 30-летний теннисист обыграл первого номера мирового рейтинга – серба Новака Джоковича.
Матч продолжался 2 часа 47 минут и завершился со счетом 6:4, 6:7(4), 6:3. Джокович не реализовал ни одного брейкпойнта, совершил 3 двойных ошибки и 21 невынужденную. Каррено Буста 8 раз подавал навылет (Новак – трижды), реализовал 2 брейк-пойнта из пяти и не допустил двойных ошибок.
- В активе Новака Джоковича лишь одна олимпийская медаль – бронза Пекина-2008.
- Золото Игр-2020 в Токио разыграют Александр Зверев и Карен Хачанов. Матч состоится 1 августа.
- Новак еще может взять бронзу микста. В паре с Ниной Стоянович он сыграет против Эшли Барти и Джона Пирса.
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