Новак Джокович покидает Олимпийские игры в Токио без медали. За полтора дня первый номер мирового рейтинга проиграл полуфинальные матчи в одиночках и миксте, а затем уступил в поединке за личную бронзу Пабло Каррено Бусте.

Спустя несколько часов Джокович должен был в паре с Ниной Стоянович сразится за бронзу в смешанном разряде, однако Новак отказался от борьбы. Сообщается, что причиной послужила травма плеча. В результате медали достались австралийцам Эшли Барти и Джону Пирсу.

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