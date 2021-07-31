Новак Джокович покидает Олимпийские игры в Токио без медали. За полтора дня первый номер мирового рейтинга проиграл полуфинальные матчи в одиночках и миксте, а затем уступил в поединке за личную бронзу Пабло Каррено Бусте.
Спустя несколько часов Джокович должен был в паре с Ниной Стоянович сразится за бронзу в смешанном разряде, однако Новак отказался от борьбы. Сообщается, что причиной послужила травма плеча. В результате медали достались австралийцам Эшли Барти и Джону Пирсу.
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