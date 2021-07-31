Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, почему отказался от борьбы в матче за бронзу в смешанном разряде Олимпийских игр в Токио.

В паре с Ниной Стоянович первый номер мужского рейтинга должен был сыграть против Эшли Барти и Джона Пирса из Австралии. Но снялся, чтобы не усугубить травму плеча и не пропустить US Open.

«Для меня плохо сложилась эта Олимпиада. Но я знаю, что вернусь на Игры. Постараюсь сыграть в 2024 году в Париже и за страну, и за медали. К сожалению, здесь завоевать награды не удалось. Участие в матче за бронзу в миксте могло помешать мне играть в США, поэтому я снялся», – цитирует Джоковича ТАСС со ссылкой на журналиста Джорджа Беллшоу.

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После отказа сербской пары бронзовыми медалистами в миксте стали австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс.

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В активе Новака Джоковича лишь одна олимпийская медаль – бронза Пекина-2008.

В случае победы на US Open-2021 Джокович станет третьим мужчиной, собравшим календарный «Большой шлем».

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