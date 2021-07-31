Украинка Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче за третье место женского одиночного разряда на Олимпийских играх в Токио.

Итоговый счет – 1:6, 7:6(5), 6:4, матч продолжался 2 часа 22 минуты. Соперницы выполнили по 4 эйса, Элина 6 раз ошиблась на подаче, Елена – 5. Украинка реализовала 3 брейк-пойнта из 9, ее соперница – 4 из 7.

В решающем сете Элина горела с брейком 1:4, но затем забрала 5 геймов подряд. В заключительном гейме Рыбакина отыграла шесть матчболов, прежде чем Свитолина все же закончила встречу.

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Золото женщин позже разыграют Белинда Бенчич (Швейцария) и Маркета Вондроушова (Чехия).

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