В финале женского одиночного турнира за звание олимпийской чемпионки сразились швейцарка Белинда Бенчич и чешка Маркета Вондроушова. Победа досталась Бенчич в трех партиях со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Матч длился более 2 часов. За всю игру Белинда не исполнила ни одного эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. За встречу ее соперница три раза подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из 18.

Бронзовую медаль в женском одиночном разряде взяла украинка Элина Свитолина, обыгравшая Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 1:6, 7:6, 6:4.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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