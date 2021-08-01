Представитель России Карен Хачанов проиграл олимпийский финал сопернику из Германии Александру Звереву – 3:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Зверев больше настрелял эйсов – 6 против 3-х у Хачанова. В активе немца и больше выигранных очков – он нанес 22 победных ударов.

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Выход в финал Олимпиады – первый за три года серьезный результат для Хачанова: в 2018-м он взял финал «Мастерса» у Новака Джоковича – 7:5, 6:4.

На пути к финалу Карен Хачанов прошел Йосихито Нисиоку, Джеймса Дакуорта, Диего Шварцмана и в полуфинале Пабло Каренно Бусту – 6:3, 6:3.

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