В Токио проходит новая акция протеста против проведения Олимпийских игр из-за увеличения заразившихся коронавирусом.
Протестующие собрались под ареной, где проходит финальная встреча теннисного турнира между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым. Спортсмены несколько раз обращали внимание на шум, но судья на вышке призвал продолжить игру, сообщает Reuters.
- За последние сутки на Олимпиаде в Токио обнаружили 18 новых случаев заражения ковидом.
- Летние Олимпийские в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.
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