Серебряный медалист Олимпиады в Токио Карен Хачанов высказался по поводу обвинений российских спортсменов в употреблении допинга на Играх-2020.

«Эти разговоры – политическая фигня, которая происходит достаточно давно. У меня все чисто, я четко это знаю. Несколько лет назад у меня был рекорд среди теннисистов, 36 или 38 проб за год. Я могу спокойно обнародовать свои пробы, мне нечего скрывать», – цитирует Хачанова РИА Новости

Также Карен признался, что ему очень неприятно слушать упреки в адрес российских спортсменов. «Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов, – это обидно. Надеюсь, скоро все поменяется, потому что это невыносимо», – приводит слова 25-летнего теннисиста ТАСС

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Карен Хачанов проиграл финал за олимпийское золото Токио-2020 Александру Звереву в двух сетах – 3:6, 1:6.

На пути к финалу российский теннисист прошел Йосихито Нисиоку, Джеймса Дакуорта, Диего Шварцмана и в полуфинале Пабло Каррено Бусту.

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