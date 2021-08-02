Тренер Аслана Карацева Егор Яцык рассказал об инциденте, который произошел между ним и Андреем Рублевым во время финального матча микста Олимпиады. В ключевой момент встречи на тай-брейке Рублев обратился с претензией к тренеру.

«Некоторые СМИ написали, что я матерился во время матча, но это не так, ничего такого не было, более того, веди я себя подобным образом, арбитр бы вмешался и сделал предупреждение. С моей стороны все было корректно, я понимал, что в первую очередь здесь ребята играют за Россию. Да, я поддерживал громко, но я не мог иначе, когда играет Аслан. Матч за золото Олимпиады, все понимают, что это.

Я не понял претензий Андрея в тот момент, действовал в пределах правил, ничего не нарушал. После игры мы поговорили, обсудили все, каждый высказал свою позицию. Это эмоции, золотая медаль Олимпиады, и я не мог действовать иначе. Не могу сидеть спокойно, когда у моего игрока ключевой момент поединка, я тренер и должен генерировать эмоции.

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Результат для сборной России очень хороший, мы заняли первое место среди всех теннисных сборных в Токио и были одной командой. Более того, я помогал команде чем мог, болел за ребят, громко поддерживал того же Рублева по ходу турнира, когда у их пары были сложные ситуации в матчах. Но в этом финале болел за Аслана. Обидно, что в прессе обсуждают то, чего не было, и обидно, что это вылилось в публичное пространство. Мое мнение – все вопросы надо решать внутри команды. Может, громко болел, но извините, это Олимпиада. Я всегда буду болеть за своего ученика, с которым прошли огонь и воду», – приводит слова Яцыка ТАСС

Российские теннисисты разыграли медали в смешанном разряде. Золото завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, серебром довольствовались Елена Веснина и Аслан Карацев.

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Токио-2020 микст Веснина и Карацев обеспечили миксту российский финал 30/07/2021 В 12:54