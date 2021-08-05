Комментаторы Eurosport.ru Максим Янчевский и Илья Геец записали большой выпуск подкаста «Хард и Грунт», посвященный теннисному турниру на XXXII летних Олимпийских играх,

Они порассуждали о месте олимпийского турнира в мире тенниса, порадовались успехам российских теннисистов, обсудили то, как Джокович споткнулся в полуфинале на пути к «Золотому шлему». Для каких игроков Олимпиада стала триумфом? Должен ли олимпийский турнир стать пятым «Большим Шлемом». Удивили ли победы Зверева и Бенчич?

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