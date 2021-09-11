На прошедшей минувшим летом Олимпиаде в Токио Россия завоевала в теннисе четыре медали. Лидером команды стала Елена Веснина, которая выиграла серебро в миксте с Асланом Карацевым. Теннисистка рассказала, является ли серебряная медаль дополнительной мотивацией, и может ли она по примеру гимнасток сестер Авериных остаться в спорте до Олимпиады 2024 года в Париже, чтобы доказать свое превосходство.

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«Это серебро сделает их сильнее, а я уже олимпийская чемпионка. Для меня это были четвертые Игры, а для сестер Авериных – первые, поэтому сравнивать сложно. В их случае, да и для любого спортсмена, важна психологическая устойчивость, потому что поражений всегда будет больше, чем побед. В теннисе особенно, потому что ты не можешь на протяжении всего года побеждать на каждом турнире. Я всегда это говорю родителям, которые отдают детей в теннис и думают, что они должны побеждать с 7 до 37 лет.

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У сестер Авериных такая ситуация сложилась несправедливая. Я согласна, что все должно было сложиться по-другому, но в случае с ними, серебро сделает их еще сильнее. Еще стрессоустойчивее, злее. А иногда в спорте нужно быть злее, чтобы победить. Потому что, когда ты готов и настроен, знаешь, что все нормально, – хорошо. Но когда тебя разозлили, ты мотивирован немного в другом формате – это иногда даже лучше. Я про хорошую злость, спортивную, а не какую-то ненависть к кому-то или чему-то. Вообще сильная злость или ненависть разрушает. Она должна быть именно спортивная, с хорошим настроем, чтобы доказать всем и в первую очередь себе, что ты достоин.

Для меня Париж может стать пятой Олимпиадой. Как организм будет готов через три года, я не могу сказать. Плюс в этот раз у меня был замороженный рейтинг, так как я была номером один в мире. Могла по нему выступить на Играх. Да, я набрала новый рейтинг до того, как началась Олимпиада, но это не номер один. Чтобы попадать на Олимпийские игры, нужно иметь хороший рейтинг. А играть три года подряд на высоком уровне для организма очень сложно. Плюс не забывайте, что я в первую очередь мама и только потом спортсменка. Мне хочется уделять внимание ребенку, мужу, семье. Жизнь на чемоданах не самая лучшая. Да, теннис – прекрасный вид спорта, вернувшись, я получаю огромное удовольствие. Я не сказала финальное слово, не поставила точку. Но до Парижа мне все же нужно время», – рассказала Елена в интервью Eurosport.ru.

Олимпийскими чемпионами в Токио в миксте стали Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова.

В личном олимпийском турнире по художественной гимнастике золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, Дина Аверина получила серебро, Арина осталась четвертой.

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