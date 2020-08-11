Уильямс = мощь.

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс впервые вышла на корт после шестимесячного отсутствия.

В первом круге турнира в Лексингтоне 38-летняя теннисистка встречалась с американкой Бернардой Перой, которая в рейтинге WTA находится на 60-й позиции.

Теннис «Это было ужасно, я плакала». Серена вспомнила свой первый поцелуй 21/05/2020 В 06:53

Тем не менее, Уильямс уже в пятом гейме отдала подачу на ноль, по ходу партии имела три брейк-поинта, но не восстановила разницу в счете – 4:6.

Во втором сете Серена вновь получила 0-40 в стартовом гейме, но взяла пять очков подряд и отстояла преимущество ввода мяча в игру. В четвертом гейме 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» не выстояла в борьбе на «больше-меньше» и отдала подачу, но уже в пятом вновь вернула ее обратно и подтвердила равенство – 3:3.

При счете 4:4 у Перы было три брейк-поинта и 0:40 на подаче Уильямс, но более титулованная американка переломила ход матча – сохранила очки, тут же сделала брейк, затащила вторую партию и в третьей отдала сопернице лишь один гейм. 4:6, 6:4, 6:1 – Серена прошла в следующий круг.

Во втором раунде Top Seed Open Уильямс сыграет с победительницей пары Винус – Виктория Азаренко.

В середине первого сета матча против Бернарды Перы Серена слегка подвернула левую лодыжку, но вернулась в игру. Степень повреждения теннисистки не сообщается.

Серена набрала больше всех очков за 10 лет, Шарапова не вошла в топ-20

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Теннис Серена попала на обложку журнала Time в проекте «100 женщин года» 06/03/2020 В 18:43