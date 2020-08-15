Уступила 116-й ракетке мира.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс уступила в четвертьфинале WTA Лексингтон. Она проиграла американке Шелби Роджерс в трех сетах – 6:1, 4:6, 6:7 (5).

Матч длился 2 часа и 7 минут. Уильямс легко взяла первую партию, а во второй уступила подачу лишь на игре «больше-меньше» при счете 4:5. В решающем сете Серена не заработала ни одного брейк-поинта, а в укороченном гейме проиграла со счетом 5-7.

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27-летняя Роджерс занимает в рейтинге WTA 116-ю позицию. Это первое поражение Уильямс-младшей от теннисистки из-за пределов первой сотни за восемь лет. На открытом чемпионате Франции-2012 Серена в первом круге уступила француженке Виржини Раззано.

Из-за проливных дождей в США начало матча Уильямс и Роджерс задержали почти на три часа.

Шелби в полуфинале турнира в Лексингтоне встретится со швейцаркой Джил Тайхманн, эта встреча пройдет сегодня, 15 августа.

В другом полуфинале за выход в титульный матч поборются две американки – Дженнифер Брэйди и Кори Гауфф.

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