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«Он смел меня с корта. Я не Рафа». Кирьос снялся в видео с комиком, который спародировал Надаля
Не очень похожая пародия, но Нику все равно.
Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся в ролике с комиком Эллиотом Лоуни, который известен пародиями на Рафаэля Надаля.
Между героями видео происходит следующий диалог, который начинает 24-летний Кирьос:
– Чувак, ты не Рафа Надаль. Я играл с ним раньше.
– О, Ник Кирьос. Нет, я Рафа Надаль.
– Исключено, и я могу разоблачить тебя прямо сейчас. Давай поиграем в теннис.
Некоторое время они играют, и «Надаль» признается, снимая парик: «Он смел меня с корта. Я не Рафа Надаль. Я ухожу».
- Видеоролик стал рекламой турнира в Монреале.
- Надаль и Кирьос конфликтуют из-за агрессивной манеры игры австралийца.
«Он берет паузу в 40 секунд перед каждой подачей». Все перлы Кирьоса во время рубки с Надалем
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