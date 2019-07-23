Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся в ролике с комиком Эллиотом Лоуни, который известен пародиями на Рафаэля Надаля.

Между героями видео происходит следующий диалог, который начинает 24-летний Кирьос:

– Чувак, ты не Рафа Надаль. Я играл с ним раньше.

– О, Ник Кирьос. Нет, я Рафа Надаль.

– Исключено, и я могу разоблачить тебя прямо сейчас. Давай поиграем в теннис.

Некоторое время они играют, и «Надаль» признается, снимая парик: «Он смел меня с корта. Я не Рафа Надаль. Я ухожу».

Видеоролик стал рекламой турнира в Монреале.

Надаль и Кирьос конфликтуют из-за агрессивной манеры игры австралийца.

«Он берет паузу в 40 секунд перед каждой подачей». Все перлы Кирьоса во время рубки с Надалем

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