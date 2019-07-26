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«Нужно больше времени на восстановление». Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале

«Нужно больше времени на восстановление». Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале
Eurosport

1 час назад

Еще минус один топ.

Первая ракетка мира Новак Джокович не выступит на «Мастерсе» в Монреале, так как еще не восстановился после Уимблдона.

«Жаль об этом говорить, но я решил сняться. При поддержке команды решил, что моему организму требуется больше времени на восстановление и возвращение в игру. Я люблю Канаду, у меня здесь много друзей, которые позволяют чувствовать себя как дома. С нетерпением жду следующей возможности сыграть перед ними в Монреале», – цитирует 32-летнего Джоковича ATP Tour.

  • Ранее о снятии с турнира заявил швейцарец Роджер Федерер.
  • Джокович выигрывал «Мастерс», который стартует 5 августа, четырежды.

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