Ник Кирьос завершил выступление на «Мастерсе» в Монреале в первом же раунде, проиграв Кайлу Эдманду. Но это не помешало ему стать автором, возможно, самого яркого момента турнира.

В 2019 году австралиец прославил редко используемую подачу с руки низом. В третьем гейме второго сета Ник четко дал понять, что снова прибегнет к этой уловке. И британец, к радости публики, повелся.

Видео - Хитрец Кирьос изобразил фейковую подачу с руки, подколол Эдманда и насмешил трибуны 00:17

Трюки не помогли Кирьосу – он проиграл со счетом 3:6, 4:6.

Ник был измотан после тяжелейшего, но победного финала в Вашингтоне против Даниила Медведева.

Именно с Медведевым теперь сыграет Эдманд во втором раунде.

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