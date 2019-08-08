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🎾Скорее ныряй к телевизору и смотри стартовый матч Медведева в Монреале на Eurosport 1

🎾Скорее ныряй к телевизору и смотри стартовый матч Медведева в Монреале на Eurosport 1
Eurosport

1 час назад

Российский теннисист стартует в Канаде со второго круга.

Русский номер два Даниил Медведев начинает поход за титулом на турнире в Монреале. Соперником по матчу второго круга станет британец Кайл Эдманд.

Трансляцию игры покажет Eurosport 1, она начнется в 01:00 (мск). Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player– там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

  • На прошлой неделе Медведев дошел до финала турнира в Вашингтоне, где уступил Нику Кирьосу.
  • На счету Даниила один титул в сезоне-2019.
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