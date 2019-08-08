7 августа на турнире в Монреале матчи провели сразу шесть представителей России, из них четыре завершили их победами.

В третий круг мужского турнира прошли и Карен Хачанов, и Даниил Медведев. Карен в трех партиях сломил сопротивление швейцарца Стэна Вавринки – 6:4, 6:7(3), 6:2. Даниил легко обыграл Кайла Эдманда – 6:3, 6:0.

В женской сетке дальше прошли Светлана Кузнецова, обыгравшая Донну Векич из Хорватии (7:6(4), 6:3), и Екатерина Александрова, оказавшаяся сильнее Чжан Шуай из Китая (6:4, 6:3). А вот Дарья Касаткина уступила хозяйке турнира Бьянке Андрееску (7:5, 2:6, 5:7), хотя вела 5:3 в решающей партии и подавала на матч. Такая же участь постигла Анастасию Павлюченкову в матче с Аленой Остапенко – 2:6, 6:2, 4:6.

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с Феликсом Оже-Альяссимом, Медведев – с Кристианом Гарином.

Кузнецова в третьем круге сыграет с Симоной Халеп, Александрова – с Сереной Уильямс.

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