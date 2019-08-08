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Надаль: «Есть вероятность, что это мой последний турнир в Монреале»
Рафа включил пессимизм.
Теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как относится к «Мастерсу» в Монреале.
«С этим городом у меня связано множество приятных воспоминаний, – вспомнил испанец. – Я впервые выступил здесь в 2005-м и с тех пор постоянно возвращаюсь. Надеюсь, новый турнир принесет новые эмоции. Соревнования в Монреале и Торонто чередуются. Вероятно, когда я буду здесь в следующий раз, мне будет уже 35. Надеюсь, у меня получится, хотя всегда есть вероятность, что этот турнир станет последним».
- Во втором круге Надаль обыграл Дэниэла Эванса (7:6(6), 6:4), а следующий матч проведет против Гвидо Пельи.
- В прошлом сезоне испанец преодолел в финале канадского турнира Стефаноса Циципаса (6:2, 7:6(4)).
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