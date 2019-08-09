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Хачанов и Медведев вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
Отличные выступления двух первых ракеток России.
Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто.
Хачанов в трех партиях дожал хозяина кортов Феликса Оже-Альяссима – 6:7, 7:5, 6:3. Победа Медведеву далась проще – Кристиана Гарина удалось обыграть в двух партиях – 6:3, 6:3.
- За выход в полуфинал Хачанов сыграет с Александром Зверевым, Медведев – с Домиником Тимом.
- В женской части турнира русских теннисисток больше не осталось: Светлана Кузнецова взяла всего три гейма у Симоны Халеп, Екатерина Александрова уступила Серене Уильямс – 5:7, 4:6.
Сопернику Хачанова стукнуло 19 в день матча, трибуны Монреаля спели ему Happy Birthday
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