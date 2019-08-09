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Хачанов и Медведев вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале

Хачанов и Медведев вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Отличные выступления двух первых ракеток России.

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто.

Хачанов в трех партиях дожал хозяина кортов Феликса Оже-Альяссима – 6:7, 7:5, 6:3. Победа Медведеву далась проще – Кристиана Гарина удалось обыграть в двух партиях – 6:3, 6:3.

  • За выход в полуфинал Хачанов сыграет с Александром Зверевым, Медведев – с Домиником Тимом.
  • В женской части турнира русских теннисисток больше не осталось: Светлана Кузнецова взяла всего три гейма у Симоны Халеп, Екатерина Александрова уступила Серене Уильямс – 5:7, 4:6.

Сопернику Хачанова стукнуло 19 в день матча, трибуны Монреаля спели ему Happy Birthday

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