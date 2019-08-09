Тим отрабатывал смэши и случайно выбил телефон из рук зрителя
Последний кадр телефона, возможно, был особенно удачным.
Австрийский теннисист Доминик Тим на разминке перед матчем третьего круга «Мастерса» в Монреале против Марина Чилича попал в неловкую ситуацию.
Отрабатывая смэши, Тим случайно выбил телефон из рук женщины с первого ряда, которая снимала происходящее на корте. Заметив это, Доминик сразу извинился.
- Доминик обыграл Чилича со счетом 7:6, 6:4 и прошел в четвертьфинал.
- За выход в полуфинал он сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
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