Австрийский теннисист Доминик Тим на разминке перед матчем третьего круга «Мастерса» в Монреале против Марина Чилича попал в неловкую ситуацию.

Отрабатывая смэши, Тим случайно выбил телефон из рук женщины с первого ряда, которая снимала происходящее на корте. Заметив это, Доминик сразу извинился.

Доминик обыграл Чилича со счетом 7:6, 6:4 и прошел в четвертьфинал.

За выход в полуфинал он сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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