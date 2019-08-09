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«Этот парень – машина. Он выиграет в Монреале». Кирьос пророчит Медведеву титул в Канаде
Русский теннисист находится в шикарной форме на харде.
Австралийский теннисист Ник Кирьос считает фаворитом «Мастерса» в Монреале Даниила Медведева.
«Этот парень – машина, Кэмерон Норри и я ставим на то, что он выиграет в Монреале», – написал Кирьос в твиттере, репостнув запись Медведева.
- В начале августа Кирьос выиграл турнир в Вашингтоне, в финале как раз обыграв Медведева.
- В Канаде Ник уже в первом круге проиграл британцу Кайлу Эдманду. Медведев дошел до четвертьфинала, по пути разгромив Эдманда с баранкой.
- За выход в полуфинал он сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
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