Австралийский теннисист Ник Кирьос считает фаворитом «Мастерса» в Монреале Даниила Медведева.

«Этот парень – машина, Кэмерон Норри и я ставим на то, что он выиграет в Монреале», – написал Кирьос в твиттере, репостнув запись Медведева.

В начале августа Кирьос выиграл турнир в Вашингтоне, в финале как раз обыграв Медведева.

В Канаде Ник уже в первом круге проиграл британцу Кайлу Эдманду. Медведев дошел до четвертьфинала, по пути разгромив Эдманда с баранкой.

За выход в полуфинал он сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

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