Getty Images

«Этот парень – машина. Он выиграет в Монреале». Кирьос пророчит Медведеву титул в Канаде

«Этот парень – машина. Он выиграет в Монреале». Кирьос пророчит Медведеву титул в Канаде
Eurosport

17 мин. назад

Русский теннисист находится в шикарной форме на харде.

Австралийский теннисист Ник Кирьос считает фаворитом «Мастерса» в Монреале Даниила Медведева.

«Этот парень – машина, Кэмерон Норри и я ставим на то, что он выиграет в Монреале», – написал Кирьос в твиттере, репостнув запись Медведева.

  • В начале августа Кирьос выиграл турнир в Вашингтоне, в финале как раз обыграв Медведева.
  • В Канаде Ник уже в первом круге проиграл британцу Кайлу Эдманду. Медведев дошел до четвертьфинала, по пути разгромив Эдманда с баранкой.
  • За выход в полуфинал он сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Медведев филигранно расстрелял углы и отправил Гарина на пересдачу

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте