Getty Images

🎾 Включай Eurosport 1: Медведев сражается с Тимом за полуфинал

🎾 Включай Eurosport 1: Медведев сражается с Тимом за полуфинал
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 31 мин. назад

Российский теннисист мчится к полуфиналу канадского «Мастерса».

Вторая ракетка России Даниил Медведев приблизился к четвертке сильнейших «Мастерса» в Монреале, а на его пути стоит грунтовый Принц Доминик Тим из Австрии. К счастью, в Канаде уложен хард.

Трансляцию игры покажет Eurosport 1, она начнется в 19:00 (мск). Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

  • На прошлой неделе Медведев дошел до финала турнира в Вашингтоне, где уступил Нику Кирьосу.
  • На счету Даниила один титул в сезоне-2019.
Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте