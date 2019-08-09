Вторая ракетка России Даниил Медведев приблизился к четвертке сильнейших «Мастерса» в Монреале, а на его пути стоит грунтовый Принц Доминик Тим из Австрии. К счастью, в Канаде уложен хард.

Трансляцию игры покажет Eurosport 1, она начнется в 19:00 (мск). Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

На прошлой неделе Медведев дошел до финала турнира в Вашингтоне, где уступил Нику Кирьосу.

На счету Даниила один титул в сезоне-2019.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android