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🎾 Включай Eurosport 1: Хачанов и Зверев определяют соперника Медведева
Российский теннисист мчится к полуфиналу канадского «Мастерса».
Большая игра в рамках четвертьфинала «Мастерса» в Монреаля. Первая ракетка России Карен Хачанов сыграет с Александром Зверевым из Германии. Восьмой номер мирового рейтинга против седьмого.
Трансляцию игры покажет Eurosport 1, она начнется в 21:10 (мск). Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- В личном противостоянии небольшое преимущество у Зверева – 2-1.
- Победитель матча в полуфинале сыграет со второй ракеткой России Даниилом Медведевым.
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