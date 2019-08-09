Большая игра в рамках четвертьфинала «Мастерса» в Монреаля. Первая ракетка России Карен Хачанов сыграет с Александром Зверевым из Германии. Восьмой номер мирового рейтинга против седьмого.

Трансляцию игры покажет Eurosport 1, она начнется в 21:10 (мск). Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

В личном противостоянии небольшое преимущество у Зверева – 2-1.

Победитель матча в полуфинале сыграет со второй ракеткой России Даниилом Медведевым.

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