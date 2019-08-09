Первая и вторая ракетки России Карен Хачанов и Даниил Медведев составили полуфинальную пару «Мастерса» в Монреале.

Медведев в четвертьфинале разгромил четвертую ракетку мира Доминика Тима – 6:3, 6:1. Ему потребовалось всего 57 минут. Даниил превзошел австрийца по эйсам (6-1), взял 4 подачи соперника и не позволил Тиму заработать хотя бы один брейк-пойнт.

Хачанов за 1 час 15 минут сломил сопротивление Александра Зверева – 6:3, 6:3. Карен превзошел соперника по эйсам (5-3) и избежал двойных, в то время как Зверев ошибся на подаче 8 раз.

Вторая пара полуфиналистов определится в матчах Гаэль Монфис – Роберто Баутиста-Агут, Рафаэль Надаль – Фабио Фоньини.

Полуфиналы пройдут 10 августа.

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