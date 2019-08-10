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🎾🇷🇺Срочно врубай Eurosport 1!!!! Хачанов и Медведев бьются за финал
Два теннисиста из России определяют финалиста на «Мастерсе»!
10 августа Монреаль увидит историческое событие: впервые в истории два теннисиста из России сыграют друг с другом в полуфинале турнира серии «Мастерс». Первая ракетка России, восьмой номер мирового рейтинга Карен Хачанов и вторая ракетка России, девятый номер рейтинга Даниил Медведев определят финалиста.
Трансляцию игры покажет Eurosport 1, она начнется в 22:00 (мск). Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- Карен и Даниил встретятся в третий раз. Счет в противостоянии равный – 1-1.
- Медведев выиграл встречу на Итоговом турнире Next Gen в 2017 году. Карен взял реванш в полуфинале «Кубка Кремля»-2018.
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