Даниил Медведев победил соотечественника Карена Хачанова в полуфинальном матче «Мастерса» в Монреале со счетом 6:1, 7:6(6).

За 1 час 23 минуты русские теннисисты обменялись 4 подачами навылет. Медведев чуть чаще допускал двойные ошибки (5-4), зато взял четыре подачи соперника против двух брейков Хачанова. Даниил повел в личном противостоянии – 2-1.

За титул Медведев сразится с Рафаэлем Надалем, который вышел в финал без борьбы. Из-за непогоды соперник Рафы по полуфиналу определялся лишь в субботу. Гаэль Монфис в трех сетах одолел Роберто Батиусту, но после игры пожаловался на полученную во втором сете травму голеностопа, а затем решил не выходить на полуфинал.

Медведев впервые сыграет в финале турнира серии «Мастерс», а в понедельник станет первой ракеткой России.

Даниил – первый русский финалист канадского турнира с 2000 года. Тогда Марат Сафин победил Харела Леви из Израиля.

Надаль сразится за 35-й «Мастерс» и пятый титул в Канаде.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android