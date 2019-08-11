Даниил Медведев в прямом эфире телеканала Eurosport прокомментировал победу над Кареном Хачановым в полуфинале «Мастерса» в Монреале.

Также российский теннисист ответил на вопрос, будет ли готов к стартующему на будущей неделе турниру в Цинциннати.

В финале Даниил встретится с Рафаэлем Надалем – прошлогодним триумфатором турнира.

В случае победы Медведев поднимется на седьмую строчку рейтинга ATP.

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