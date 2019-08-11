Eurosport
«Я просто очень рад победить». Интервью Медведева для Eurosport сразу после выхода в финал
Великолепный успех.
Даниил Медведев в прямом эфире телеканала Eurosport прокомментировал победу над Кареном Хачановым в полуфинале «Мастерса» в Монреале.
Также российский теннисист ответил на вопрос, будет ли готов к стартующему на будущей неделе турниру в Цинциннати.
- В финале Даниил встретится с Рафаэлем Надалем – прошлогодним триумфатором турнира.
- В случае победы Медведев поднимется на седьмую строчку рейтинга ATP.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте