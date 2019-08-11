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«Я просто очень рад победить». Интервью Медведева для Eurosport сразу после выхода в финал

«Я просто очень рад победить». Интервью Медведева для Eurosport сразу после выхода в финал
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

Великолепный успех.

Даниил Медведев в прямом эфире телеканала Eurosport прокомментировал победу над Кареном Хачановым в полуфинале «Мастерса» в Монреале.

Также российский теннисист ответил на вопрос, будет ли готов к стартующему на будущей неделе турниру в Цинциннати.

  • В финале Даниил встретится с Рафаэлем Надалем – прошлогодним триумфатором турнира.
  • В случае победы Медведев поднимется на седьмую строчку рейтинга ATP.
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