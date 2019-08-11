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🎾🇷🇺 Включай финал «Мастерса» в Монреале! Медведев против Надаля

🎾🇷🇺 Включай финал «Мастерса» в Монреале! Медведев против Надаля
Eurosport

1 час назад

Русский теннисист в финале «Мастерса»!

Российский теннисист Даниил Медведев сражается за первый титул турнира серии «Мастерс». Вторая ракетка России и девятый номер рейтинга играет против испанца Рафаэля Надаля.

Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

  • Надаль может выиграть 35-й «Мастерс».
  • В полуфинале Медведев обыграл Карена Хачанова, Надаль прошел в финал без борьбы – Гаэль Монфис снялся после четвертьфинала.

Еще следить за матчем можно тут.

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