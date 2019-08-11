Getty Images
🎾🇷🇺 Включай финал «Мастерса» в Монреале! Медведев против Надаля
Русский теннисист в финале «Мастерса»!
Российский теннисист Даниил Медведев сражается за первый титул турнира серии «Мастерс». Вторая ракетка России и девятый номер рейтинга играет против испанца Рафаэля Надаля.
Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- Надаль может выиграть 35-й «Мастерс».
- В полуфинале Медведев обыграл Карена Хачанова, Надаль прошел в финал без борьбы – Гаэль Монфис снялся после четвертьфинала.
Еще следить за матчем можно тут.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте