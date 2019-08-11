Российский теннисист Даниил Медведев сражается за первый титул турнира серии «Мастерс». Вторая ракетка России и девятый номер рейтинга играет против испанца Рафаэля Надаля.

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Надаль может выиграть 35-й «Мастерс».

В полуфинале Медведев обыграл Карена Хачанова, Надаль прошел в финал без борьбы – Гаэль Монфис снялся после четвертьфинала.

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