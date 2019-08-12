Испанец Рафаэль Надаль обыграл в финале «Мастерса» в Монреале Даниила Медведева со счетом – 6:3, 6:0.

Матч продолжался всего 71 минуту. Надаль выиграл 82% очков на первой подаче (Медведев – 61%), 62% – на второй (Даниил – 33%), а также сделал 4 брейка, русский теннисист – 0.

Для Надаля эта победа на «Мастерсе» стала 35-й.

Несмотря на разгромное поражение, турнир для Медведева можно считать успешным: он обойдет в рейтинге Карена Хачанова, станет первой ракеткой России и ворвется в топ-8 рейтинга ATP.

Мощный матч Медведева и Хачанова, в котором Даниил отобрал у Карена звание первой ракетки России

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