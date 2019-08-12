Финалист турнира в Монреале Даниил Медведев прокомментировал исход матча за титул, в котором он разгромно уступил второй ракетке планеты Рафаэлю Надалю.

«Моя тактика заключалась в том, чтобы не давать Надалю много времени на ответные удары. Я пытался играть глубоко, не давая ему совершать легкие удары. Я работал так в начале матча, но потом полностью потерял импульс. Он целиком контролировал игру, весь ход поединка.

Я хотел выиграть один гейм, старался не думать о пропущенных мячах. Хотел выиграть и посмотреть, как все будет дальше. Я был близок, но Надаль действительно играл очень хорошо», – объяснил Медведев официальному сайту ATP.

Медведев, не проигравший по ходу турнира ни сета, уступил в финале со счетом 3:6, 0:6.

С новой недели Даниил стал восьмым в рейтинге и первой ракеткой России.

Надаль выиграл рекордный 35-й «Мастерс» в карьере и впервые защитил титул не на грунте.

Почему Надаль обожает грунт, а Федерер – лучший на траве. Вся правда о теннисных покрытиях

Качай приложение Eurosport для iOS или Android