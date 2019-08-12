Медведев – самый стабильный теннисист в туре. Это плюс против Джоковича, но не с Надалем

Даниил Медведев – лучший теннисист России. Это факт и абсолютная истина, с которой невозможно спорить. Постарался не только сам Даниил, но и судьба – она помогла ему вырвать звание сильнейшего в стране не где-то там после неудачи Хачанова и собственного успешного выступления, а в конкретном очном матче.

Хотя, даже если бы сетка турнира в Монреале и рывок российских игроков не свел их в полуфинале, мало что поменялось бы. Для Хачанова выход в 1/2 канадского «Мастерса» стал первым в сезоне, тогда как Медведев в пятый раз пробился в финал и взял титул в Софии. Безусловно, его достижения в 2019-м намного весомее.

Прогресс Медведева виден невооруженным глазом: это отмечают и эксперты, и соперники, и рядовые зрители. «Этот парень – машина, Кэмерон Норри и я ставим на то, что он выиграет в Монреале», – написал по ходу турнира Кирьос, и он был очень близок к истине.

Главное, в чем прибавил в 2019-м Медведев – подача и фантастическая стабильность в длинных ралли, особенно при ударах слева. Пожалуй, даже боссы ATP из топ-3 не были столь же хороши в этих компонентах в этом сезоне. Что уж говорить об остальных.

Вместе с тем, что Даниил сознательно выводит соперников собственной пуленепробиваемостью и затягиванием розыгрышей, он проводит в матчах намного меньше времени, чем остальные. Например, на выход в полуфинал Монреаля Медведев (три матча) затратил 3 часа 7 минут, а ближайший из преследователей – Надаль – 3 часа 40 минут, но за две игры.

При этом относительная свежесть Даниила не стала преимуществом в финале. И почти идеальная игра на протяжении всего турнира, которую он планировал показать против Рафы – тоже. И дело тут не в том, что Медведев не оправдал собственные ожидания, а в манере Надаля и его умении подстраиваться под конкретного противника.

В этом сезоне Рафа потерпел шесть поражений, и все – от теннисистов, очень здорово переходящих в атаку. Что хлесткие удары Фоньини в Монте-Карло, что резкий Федерер на Уимблдоне, что контратакующий Тим в Барселоне, не говоря уже о Джоковиче на АО – все они вовремя и по месту выигрывали розыгрыши активными действиями. Нынешняя идеальная тактика Медведева не подразумевает подобного.

Свою игру Даня показывал разве что в первой половине стартового сета, когда раскачивал Надаля, отлично держал мяч и дожидался ошибок испанца. Но тот слишком быстро опомнился и заиграл в стабильность – такую, которая для Медведева пока недостижима. Еще одним фактором стал ветер: в конце партии после удара в сетку россиянин выразил недовольство, что мяч виляет из стороны в сторону. Для идеального контроля над мячом, в котором так хорош Даниил, это был критический момент.

Видео - Медведев за весь турнир не проиграл ни сета, но Надаль оказался ему не по зубам 02:43

«Моя тактика заключалась в том, чтобы не давать Надалю много времени на ответные удары. Я пытался играть глубоко, не давая ему совершать легкие удары, – рассказал россиянин после встречи. – Я работал так в начале матча, но потом полностью потерял импульс. Он целиком контролировал игру, весь ход поединка». Матч банально превратился в бодание Даниила со стеной, которую никто и никогда не побеждал.

Второй сет не стоит рассматривать ни с одной из сторон – в нем вернулся Медведев начала 2018 года. Импульсивный и разгоряченный, он отказался от своей игры и банально старался с как можно большей силой перебить мяч на сторону Рафы – конечно, посыпались ошибки.

Итоговая статистика подтвердила, как хорошо Рафа нейтрализовал сильные стороны противника и продемонстрировал собственную стойкость – Медведев выиграл активными действиями всего 10 мячей (пять из них – эйсы) и четырежды проиграл свою подачу (за предыдущие девять матчей отдал пять геймов). Просто в этот раз соперник почти не помогал.

Теперь Даниил сыграл против каждого из большой тройки и может сделать соответствующие выводы. Но исходя из увиденного, складывается мнение, что Джокович – самый удобный соперник для Медведева. Против серба, который тоже преуспевает в игре на задней линии и не всегда стремится в атаку, у русского номер один есть максимальные шансы. А вот во встречах с ультраатакующими и минимизирующими ошибки Федерером и Надалем точно придется что-то менять.

Почему Надаль обожает грунт, а Федерер – лучший на траве. Вся правда о теннисных покрытиях

Качай приложение Eurosport для iOS или Android