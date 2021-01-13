Австралийский теннисист Алекс де Минаур стал обладателем первого титула ATP сезона-2021, выиграв турнир серии 250 в Анталье (Турция).

В финальном матче 21-летний Де Минаур встречался с Александром Бубликом из Казахстана. Теннисисты сыграли только два гейма, оба из которых забрал австралиец. Затем Бублик объявил, что завершает борьбу из-за травмы ноги.

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  • В полуфинале Де Минаур одолел Давида Гоффена, Бублик – Жереми Шарди. Также Александр выбил десятую ракетку мира Маттео Берреттини.
  • Первый титул года у женщин взяла Арина Соболенко из Беларуси.

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