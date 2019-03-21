U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Ж.Тсонга VS Т.Сандгрен

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Жо-Вильфрид Тсонга - Теннис Сандгрен

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жо-Вильфрид Тсонга - Теннис Сандгрен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жо-Вильфрид Тсонга
Жо-Вильфрид
Тсонга
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    91
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
65
Последние матчи
Больше матчей
Теннис Сандгрен
Теннис
Сандгрен
СШАСША
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
72
Последние матчи
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