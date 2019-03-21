U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Ж.Тсонга VS Т.Сандгрен
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Жо-Вильфрид Тсонга - Теннис Сандгрен
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жо-Вильфрид Тсонга - Теннис Сандгрен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жо-Вильфрид
Тсонга
Тсонга
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)91
- Возраст34
ATP рейтинг65
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф✓
6
6
Ж.Тсонга
2
2
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Одиночный разряд
3-й раунд
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6
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Ж.Тсонга
6
3
4
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Одиночный разряд
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Одиночный разряд
3-й раунд
Ж.Тсонга
2
3
2
Р.Надаль✓
6
6
6
Больше матчей
Теннис
Сандгрен
Сандгрен
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст28
ATP рейтинг72
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
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2
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1/4 финала
А.Бублик✓
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6
Т.Сандгрен
6
3
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