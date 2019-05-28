U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Крайинович VS С.Штебе
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Филип Крайинович - Седрик-Марсель Штебе
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филип Крайинович - Седрик-Марсель Штебе на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Филип
Крайинович
Крайинович
Сербия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст27
ATP рейтинг52
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Крайинович
2
0
A
Ф.Тиафо✓
6
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Крайинович✓
3
7
6
Т.Бердых
6
5
1
ATP Гамбург
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Крайинович
6
5
2
А.Зверев✓
2
7
6
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Крайинович✓
66
7
6
М.Клижан
78
5
1
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
3
3
Ф.Крайинович✓
6
6
Больше матчей
Седрик-Марсель
Штебе
Штебе
Германия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст28
ATP рейтинг256
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гуннесваран✓
6
6
С.Штебе
3
4
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Штебе
2
1
С.Квон✓
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Финал
С.Штебе
3
2
А.Рамос✓
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Полуфинал
Ж.Соуза
6
1
2
С.Штебе✓
3
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
1/4 финала
Т.Фаббиано
4
6
4
С.Штебе✓
6
2
6
Больше матчей
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