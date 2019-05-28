U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Крайинович VS С.Штебе

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Филип Крайинович - Седрик-Марсель Штебе

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филип Крайинович - Седрик-Марсель Штебе на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Филип Крайинович
Филип
Крайинович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
52
Последние матчи
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Седрик-Марсель Штебе
Седрик-Марсель
Штебе
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
256
Последние матчи
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