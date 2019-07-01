U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Зверев VS Р.Албот
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Александр Зверев - Раду Албот
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Зверев - Раду Албот на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александр
Зверев
Зверев
Германия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)86
- Возраст22
ATP рейтинг6
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
77
2
4
М.Кечманович✓
64
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов✓
6
6
А.Зверев
3
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Басилашвили
5
7
65
А.Зверев✓
7
5
77
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
64
4
А.Зверев✓
77
6
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Басилашвили✓
6
4
77
А.Зверев
4
6
65
Больше матчей
Раду
Албот
Албот
Молдавия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)69
- Возраст29
ATP рейтинг41
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
4
2
Д.Шварцман✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чилич
4
66
Р.Албот✓
6
78
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
3
6
62
Г.Пелья✓
6
2
77
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот✓
6
6
Ж.Симон
4
2
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Полуфинал
Т.Фритц✓
6
6
Р.Албот
3
2
Больше матчей
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