U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд

Р.Федерер VS Д.Гоффен

1 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Роджер Федерер - Давид Гоффен

U.S. Open Мужчины - 01 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Давид Гоффен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Роджер Федерер
Роджер
Федерер
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    38
ATP рейтинг
3
Последние матчи
Больше матчей
Давид Гоффен
Давид
Гоффен
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
15
Последние матчи
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