U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Ж.Соуза VS Д.Томпсон

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Жоау Соуза - Джордан Томпсон

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жоау Соуза - Джордан Томпсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жоау Соуза
Жоау
Соуза
ПортугалияПортугалия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
44
Последние матчи
Больше матчей
Джордан Томпсон
Джордан
Томпсон
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
55
Последние матчи
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