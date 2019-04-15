U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Ж.Соуза VS Д.Томпсон
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Жоау Соуза - Джордан Томпсон
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жоау Соуза - Джордан Томпсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жоау
Соуза
Соуза
Португалия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст30
ATP рейтинг44
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
6
3
4
Р.Хасе✓
4
6
6
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Одиночный разряд
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Ж.Соуза
6
3
2
Д.Шаповалов✓
2
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Полуфинал
Ж.Соуза
6
1
2
С.Штебе✓
3
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
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6
3
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Ж.Соуза✓
4
6
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ATP Гштаад
Одиночный разряд
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Д.Морони
4
4
Ж.Соуза✓
6
6
Больше матчей
Джордан
Томпсон
Томпсон
Австралия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)73
- Возраст25
ATP рейтинг55
Последние матчи
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5
7
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5
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6
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3
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3-й раунд
С.Циципас✓
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Второй раунд
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4
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Одиночный разряд
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Д.Сок
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3
Д.Томпсон✓
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