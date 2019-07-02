Онлайн - Брейден Шнур - Бенуа Пэр

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Брейден Шнур - Бенуа Пэр на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.