U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Б.Шнур VS Б.Пэр
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Брейден Шнур - Бенуа Пэр
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Брейден Шнур - Бенуа Пэр на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Брейден
Шнур
Шнур
Канада
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст24
ATP рейтинг92
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Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг26
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