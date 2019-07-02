U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Б.Шнур VS Б.Пэр

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Брейден Шнур - Бенуа Пэр

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Брейден Шнур - Бенуа Пэр на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Брейден Шнур
Брейден
Шнур
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
92
Последние матчи
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Бенуа Пэр
Бенуа
Пэр
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
26
Последние матчи
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