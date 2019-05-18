U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Шварцман VS Р.Хасе
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Диего Шварцман - Робин Хасе
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - Робин Хасе на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг21
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Хасе
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Нидерланды
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)71
- Возраст32
ATP рейтинг143
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