U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

М.Кечманович VS П.Лоренци

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Миомир Кечманович - Паоло Лоренци

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Миомир Кечманович - Паоло Лоренци на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Миомир Кечманович
Миомир
Кечманович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    19
ATP рейтинг
50
Последние матчи
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Паоло Лоренци
Паоло
Лоренци
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    37
ATP рейтинг
135
Последние матчи
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