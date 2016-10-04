U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Кечманович VS П.Лоренци
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Миомир Кечманович - Паоло Лоренци
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Миомир Кечманович - Паоло Лоренци на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Миомир
Кечманович
Кечманович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)75
- Возраст19
ATP рейтинг50
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
2
1
5
М.Кечманович✓
6
6
7
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Кечманович
2
3
Д.Шаповалов✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович✓
77
6
А.Попырин
65
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Кечманович
1
2
Р.Баутиста✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
77
2
4
М.Кечманович✓
64
6
6
Больше матчей
Паоло
Лоренци
Лоренци
Италия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)77
- Возраст37
ATP рейтинг135
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Z.Svajda
6
77
4
64
2
П.Лоренци✓
3
65
6
77
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Карбаллес✓
61
6
6
П.Лоренци
77
3
2
ATP Умаг
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Дьере✓
6
3
6
П.Лоренци
3
6
4
ATP Умаг
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Торебко
7
4
63
П.Лоренци✓
5
6
77
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Медведев✓
6
77
77
П.Лоренци
3
62
62
Больше матчей
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