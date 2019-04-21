U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Кудла VS Д.Лайович

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Денис Кудла - Душан Лайович

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Денис Кудла - Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Денис Кудла
Денис
Кудла
СШАСША
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
111
Последние матчи
Больше матчей
Душан Лайович
Душан
Лайович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
29
Последние матчи
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