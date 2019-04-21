U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Кудла VS Д.Лайович
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Денис Кудла - Душан Лайович
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Денис Кудла - Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Денис
Кудла
Кудла
США
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)75
- Возраст27
ATP рейтинг111
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кудла✓
3
6
77
6
Я.Типсаревич
6
1
65
1
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кудла
4
63
Р.Хасе✓
6
77
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кудла
3
66
Л.Пуй✓
6
78
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кудла
0
4
Т.Пол✓
6
6
ATP Атланта
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Попырин✓
6
6
Д.Кудла
3
4
Больше матчей
Душан
Лайович
Лайович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст29
ATP рейтинг29
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Дарсис
5
3
3
Д.Лайович✓
7
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
63
6
5
Д.Изнер✓
77
1
7
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили✓
3
6
6
Д.Лайович
6
4
4
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди✓
3
6
6
Д.Лайович
6
4
3
ATP Гштаад
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Андухар✓
77
6
Д.Лайович
64
4
Больше матчей
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