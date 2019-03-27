U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Б.Чорич VS Г.Димитров
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Борна Чорич - Григор Димитров
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Борна Чорич - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Борна
Чорич
Чорич
Хорватия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст22
ATP рейтинг12
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Чорич✓
79
6
6
Е.Донской
67
3
0
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка✓
4
6
7
Б.Чорич
6
3
5
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Чорич
2
1
А.Маннарино✓
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Чорич✓
2
6
77
П.Гожовчик
6
1
62
ATP Умаг
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Карузо✓
6
3
6
Б.Чорич
2
6
1
Больше матчей
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг78
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Сеппи
1
77
4
3
Г.Димитров✓
6
62
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
7
4
64
С.Вавринка✓
5
6
77
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Вавринка✓
6
6
Г.Димитров
4
4
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Димитров
4
2
Г.Пелья✓
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров✓
77
4
77
С.Джонсон
64
6
65
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