U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 1/4 финала

Д.Шварцман VS Р.Надаль

4 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Диего Шварцман - Рафаэль Надаль

U.S. Open Мужчины - 04 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Диего Шварцман
Диего
Шварцман
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
21
Последние матчи
Больше матчей
Рафаэль Надаль
Рафаэль
Надаль
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
2
Последние матчи
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