U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 1/4 финала
Д.Шварцман VS Р.Надаль
4 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Диего Шварцман - Рафаэль Надаль
U.S. Open Мужчины - 04 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг21
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Зверев
6
2
4
3
Д.Шварцман✓
3
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Шварцман✓
6
6
6
Т.Сандгрен
4
1
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шварцман✓
6
6
6
Е.Герасимов
4
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман✓
6
78
6
Р.Хасе
3
66
0
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Шварцман
66
3
Р.Гаске✓
78
6
Больше матчей
Рафаэль
Надаль
Надаль
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст33
ATP рейтинг2
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Чилич
3
6
1
2
Р.Надаль✓
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Чон
3
4
2
Р.Надаль✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Коккинакис
A
Р.Надаль✓
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман
3
2
2
Р.Надаль✓
6
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Финал
Р.Надаль✓
6
6
Д.Медведев
3
0
Больше матчей
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