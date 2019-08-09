U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Джонсон VS Н.Кирьос
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Стив Джонсон - Ник Кирьос
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стив Джонсон - Ник Кирьос на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стив
Джонсон
Джонсон
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)86
- Возраст29
ATP рейтинг86
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Пэр✓
1
6
6
С.Джонсон
6
0
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Миллман
6
65
4
С.Джонсон✓
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Рууд
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65
С.Джонсон✓
6
77
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С.Джонсон✓
6
6
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3
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Одиночный разряд
Первый раунд
С.Джонсон✓
6
6
К.Муте
3
3
Больше матчей
Ник
Кирьос
Кирьос
Австралия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст24
ATP рейтинг30
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78
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Д.Медведев
66
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ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Циципас
4
6
67
Н.Кирьос✓
6
3
79
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