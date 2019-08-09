U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Джонсон VS Н.Кирьос

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Стив Джонсон - Ник Кирьос

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стив Джонсон - Ник Кирьос на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стив Джонсон
Стив
Джонсон
СШАСША
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
86
Последние матчи
Больше матчей
Ник Кирьос
Ник
Кирьос
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
30
Последние матчи
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