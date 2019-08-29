U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Д.Кёпфер VS ...
30 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Доминик Кёпфер - ...
U.S. Open Мужчины - 30 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Доминик Кёпфер - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 30 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Доминик
Кёпфер
Кёпфер
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)82
- Возраст25
ATP рейтинг118
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
4
4
62
Д.Кёпфер✓
6
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер✓
6
77
5
7
Х.Мунар
4
62
7
5
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер
3
4
Т.Фритц✓
6
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Кёпфер
0
3
5
Д.Шварцман✓
6
6
7
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер✓
6
4
711
6
Ф.Крайинович
3
6
69
1
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