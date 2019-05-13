U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Берреттини VS Р.Гаске
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Маттео Берреттини - Ришар Гаске
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг25
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
63
3
Х.Лондеро✓
77
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Берреттини
1
2
2
Р.Федерер✓
6
6
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Берреттини✓
65
77
4
77
6
Д.Шварцман
77
62
6
65
3
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини✓
6
77
6
М.Багдатис
1
64
3
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини✓
3
6
6
77
А.Бедене
6
3
2
63
Больше матчей
Ришар
Гаске
Гаске
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст33
ATP рейтинг36
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Гаске
3
4
Д.Гоффен✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Баутиста
62
6
2
Р.Гаске✓
77
3
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Шварцман
66
3
Р.Гаске✓
78
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Гаске✓
7
77
Ф.Дельбонис
5
61
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Маррей
4
4
Р.Гаске✓
6
6
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