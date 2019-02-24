U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Попырин VS М.Кукушкин
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Алексей Попырин - Михаил Кукушкин
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алексей Попырин - Михаил Кукушкин на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алексей
Попырин
Попырин
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
ATP рейтинг105
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Попырин✓
6
7
77
Ф.Дельбонис
1
5
65
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович✓
77
6
А.Попырин
65
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Монтейро
7
4
67
А.Попырин✓
5
6
79
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Первый раунд
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78
6
А.Попырин
66
3
ATP Атланта
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Норри✓
7
6
А.Попырин
5
4
Больше матчей
Михаил
Кукушкин
Кукушкин
Казахстан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст31
ATP рейтинг47
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин✓
3
6
6
3
6
Р.Баутиста
6
1
4
6
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Маннарино✓
6
6
М.Кукушкин
1
3
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Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
4
4
А.Маннарино✓
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Кукушкин
1
2
Д.Шварцман✓
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кукушкин✓
7
7
К.Норри
5
5
Больше матчей
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