U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Полуфинал
М.Берреттини VS Р.Надаль
6 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Маттео Берреттини - Рафаэль Надаль
U.S. Open Мужчины - 06 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 06 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг25
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини✓
3
6
6
3
77
Г.Монфис
6
3
2
6
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Рублев
1
4
66
М.Берреттини✓
6
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Берреттини✓
6
6
63
77
А.Попырин
4
4
77
62
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини✓
7
77
4
6
Д.Томпсон
5
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини✓
6
6
2
6
Р.Гаске
4
3
6
2
Больше матчей
Рафаэль
Надаль
Надаль
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст33
ATP рейтинг2
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Шварцман
4
5
2
Р.Надаль✓
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Чилич
3
6
1
2
Р.Надаль✓
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Чон
3
4
2
Р.Надаль✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Коккинакис
A
Р.Надаль✓
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман
3
2
2
Р.Надаль✓
6
6
6
Больше матчей
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