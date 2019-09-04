U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Полуфинал

М.Берреттини VS Р.Надаль

6 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Маттео Берреттини - Рафаэль Надаль

U.S. Open Мужчины - 06 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 06 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Маттео Берреттини
Маттео
Берреттини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
25
Последние матчи
Больше матчей
Рафаэль Надаль
Рафаэль
Надаль
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
2
Последние матчи
Больше матчей

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